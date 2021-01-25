В Перми начали принимать заявлений на компенсацию части расходов на путевки в лагерь

Также родители могут получить сертификат на оздоровление и отдых детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В департаменте соцполитики администрации Перми начался прием заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории России, а также в детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края. Как и в прошлом году заявление можно подать до 31 июля.

Размер поддержки зависит от величины среднемесячного дохода, либо от социального статуса семьи – от 30% до 100%. В течение месяца после того, как ребенок вернулся из лагеря, родители должны предоставить в департамент сведения о реквизитах счета для перечисления компенсации, а также отчетные документы.

Пакет документов, который необходим для получения выплат, можно найти на сайте администрации в разделе «Семья и детство/Оздоровительная кампания/Компенсация родителям части расходов на оплату стоимости путевки».

Также родители могут получить сертификат на оздоровление и отдых детей. Пункты выдачи сертификатов планируется открыть в апреле. Информация об адресах пунктов будет размещена позже на официальном сайте администрации Перми.

Дополнительные вопросы можно задать по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.