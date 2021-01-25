В Перми построят дорогу к медицинским центрам в Камской долине

Здесь появится новая дорога. Фото: МКУ "Пермблагоустройство".

Уже в конце этого года в Перми должна появиться новая дорога с пешеходными тротуарами, ведущая к двум медцентрам, расположенным в Камской долине - к Пермскому краевому перинатальному центру и Федеральному центру сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова.

Новый благоустроенный участок улицы Маршала Жукова длиной в 1 километр 250 метров свяжет с медицинским кластером улицу Спешилова.

– Автодорога будет двухполосной, здесь появятся остановки и тротуар, - написал в своём Instagram-аккаунте временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин. - Как только позволят погодные условия, подрядчик приступит к устройству водопровода, ливневой и хозяйственной канализации. Сейчас он занимается расчисткой территории. Завершить строительство планируется до конца этого года.