Жители Пермского края могут воспользоваться льготным кредитом на покупку отечественных автомобилей

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В конце прошлого года в России продлили программы льготного автокредитования. Чтобы стимулировать спрос на новые легковые автомобили в 2021 году Правительство РФ выделит свыше 16 миллиардов рублей. Средства направят на программы льготного автокредитования и лизинга, а также продажи газомоторной техники. Участие в программах принимают более 40 крупнейших банков и около 60 лизинговых организаций страны.

Льготные автокредиты будут доступны и гражданам и малому бизнесу.

Для физических лиц Большая часть этих денег – 8,7 миллиарда рублей – будет выделено на стимулирование продаж для физических лиц. Речь идет о программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Скидка в рамках этих программ для жителей Пермского края составит 10%. Таким образом, при покупке машины по максимально возможной цене скидка в денежном выражении может составить для прикамцев 150 тысяч рублей. Приобрести машину по привлекательной цене могут граждане, покупающие первый автомобиль; семьи с одним и более несовершеннолетних детей; работники медучреждений государственной системы здравоохранения; а также при сдаче в trade-in автомобиля старше 6 лет.

Главное условие участия в госпрограммах осталось прежним – это должен быть новый автомобиль российской сборки, стоимость которого не превышает 1,5 миллиона рублей. Под эти условия подходят следующие модели: УАЗ «Пикап», «Профи», «Патриот», «Хантер», модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификации; LADA 4x4, Granta, Largus, XRay, Vesta; ГАЗ «Соболь», GAZelle «Бизнес», GAZelle «Next»; Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana; Chevrolet Niva/Lada Niva; KIA Rio; Hyundai Creta, Solaris; Datsun On-Do и mi-Do.

Для юридических лиц и ИП На программу льготного лизинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году в России предусмотрят 3,8 миллиарда рублей. Эта программа предполагает скидку в 10% от стоимости нового автомобиля на уплату авансового платежа, но не более 500 тысяч рублей. Скидка предоставляется лизинговой организацией. Еще 3,33 миллиарда рублей направят на стимулирование продаж газомоторной техники.

Действуют программы льготного кредитования на покупку автомобилей модельного ряда УАЗ. Приобрести любой из внедорожников Ульяновского автозавода можно в кредит с минимальными процентными ставками по программам «Онлайн», «Трейд-ин», «УАЗ Финанс», «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Кроме того, работает программа «УАЗ Лизинг», позволяющая получить в дилерском центре скидку от 25 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. До 31 января 2021 года в случае покупки нового автомобиля УАЗ «Патриот» 2020 года выпуска и одновременной сдачей бывшего в употреблении автомобиля УАЗ по программе «Трейд-ин» возможно получить дополнительную скидку от 30 тысяч рублей до 90 тысяч рублей. Участие в этих программах позволит значительно снизить процентную ставку, а также упростить и ускорить процесс оформления сделки.

По данным Минпромторга РФ на самые востребованные за последние пять лет программы льготного автокредитования было выделено более 204 миллиарда рублей. Благодаря этой поддержке россияне приобрели более 2,2 миллионов автомобилей.