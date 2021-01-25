Должники за тепло и ГВС получат квитанции за январь с пенями и могут лишиться горячей воды

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1 января 2021 года Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» возобновил отключение горячей воды и начисление пеней должникам за услуги отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, при наличии задолженности значительно возрастает риск отказа в выдаче субсидии на оплату ЖКУ. «ЭнергосбыТ Плюс» обращает на это внимание клиентов и рекомендует погасить задолженность в ближайшее время.

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 424, которое накладывало мораторий на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги, прекратило свое действие 01.01.2021г. Кроме того, до вступления в силу Федерального закона от 28.11.2018 № 442-ФЗ при оформлении субсидий на оплату коммунальных услуг граждане должны подтверждать отсутствие у них долгов за ЖКУ. Таким образом, даже задолженность за 1-2 платежных периода может стать основанием для отказа в предоставлении социальной субсидии.

«Своевременная оплата за тепловую энергию, горячее водоснабжение позволит избежать начисления штрафов, пени, а также ограничения поставки энергоресурса. Поэтому мы рекомендуем внести оплату в ближайшее время, не доводя дело до отключения горячей воды или ареста имущества», — подчеркнула руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.