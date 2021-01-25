В Перми на задымление в торговом центре Ива выехали 18 пожарных

В торговом центре «Ива» на улице Уинской, 42/1 произошло задымление. Фото: Василий Вахрин

В понедельник, 25 января, в торговом центре «Ива» на улице Уинской, 42/1 произошло задымление.

- На место выехали сотрудники МЧС: шесть единиц техники и 18 человек личного состава, - сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности. - Пожарные проверили помещения на наличие людей, до прибытия подразделений из здания эвакуировались персонал и посетители - около 20 человек. Никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной задымления стало то, что в бытовом помещении на третьем этаже, где находится фитнес-центр, произошло короткое замыкание без последующего горения.

Специалисты проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.