В Пермском крае за сутки выявили 297 случаев заболевания коронавирусом

- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор опубликовал статистику о заболеваемости коронавирусом на 25 января. По данным надзорного ведомства, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19: 85 человек проходят лечение в больницах, 212 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- В числе 297 новых инфицированных 107 пациентов мужского пола, 190 – женского, среди заболевших 18 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 49 лет – 47 человек, 149 в возрасте 50-64 и 74 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 38 069. Ежесуточный прирост больных составил 0,8%