В Перми мужчина провалился в 7-метровый колодец

- Фото: Василий Вахрин

В воскресенье, 24 января, в одном из дворов по улице 1-я Верхотурская в Орджоникидзевском районе Перми 44-летний мужчина, устанавливая насос, провалился в 7-метровый колодец.

На место выехали спасатели, но когда они оказались на месте ЧП, пострадавшего с помощью лестницы достали очевидцы. Он получил переохлаждение, ссадины и ушибы головы и спины.

Спасатели оказали патронажную и доврачебную помощь. Дождались бригаду «скорой» и мужчину увезли в больницу.

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