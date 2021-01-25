«Забыли закрыть шланг». Стало известно, почему часть дома в Перми превратилась в льдину

Фото: «Мой город Пермь»

В воскресенье, 24 января, жители Кировского района сфотографировали дом по улице Капитана Пирожкова, 32, часть которого в буквальном смысле превратилась в льдину. Местные жители задавались вопросом, почему часть здания заледенела и когда устранят проблему. По информации "КП", ситуация находится на контроле администрации Кировского района, и сегодня работники должны устранить аварию.

- В УК «Водолей» установлено, что в квартирах проводили замену батарей, промывали систему, не закрыли шланг на чердаке, в результате чего пошла утечка по наружной стене дома, и образовалась наледь. Квартиры в результате утечки не пострадали, отопление не отключено. Уборка наледи будет проводиться силами УК с помощью автовышки с 12:00 25 января , - сообщил "КП" источник, близкий к ситуации.