В Перми временно закрыли ледовые городки

- Фото: Андрей МАТЛИН

В Перми из-за резкого потепления временно закрыли ледовые городки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В департаменте культуры и молодежной политики сообщили, что временно закрыли локации в саду имени Миндовского, парке «Счастье есть», на площади перед Дворцом культуры «Урал», парке имени Чехова, на площади перед клубом имени Златогорского, сквере имени Розалии Землячки, на площадях перед клубом «Юбилейный» и УДС «Молот», в сквере имени Дзержинского, Театральном сквере, на набережной Камы, площади перед Дворцом культуры им. Солдатова. Также ограничен вход городскую эспланаду, где организована выставка под открытым небом, созданная в рамках Кубка России «Зимний вернисаж».

Узнать, когда ледовые городки вновь откроют, можно в социальных сетях.