«Студенческий десант». Пермские сотрудники ГИБДД провели для учащихся колледжа день открытых дверей

Фото: @gibdd_perm

Сотрудники пермского отдела ГИБДД провели для студентов политехнического колледжа Славянова День открытых дверей.

Сначала учащимся устроили экскурсию по зданию, где рассказали об истории развития службы, выполняемых сотрудниками задачах по обеспечению безопасности дорожного движения, а также требованиях и условиях при приеме на службу в органы. Далее студентам показали современную патрульную машину и приборы, помогающие выполнять служебные задачи.

- Работу алкотестера ребята опробовали на себе, - сообщают в пресс-службе ГИБДД. - Молодые люди были удивлены, узнав, сколько ежедневных задач стоит перед автоинспекторами и с какими категориями участников дорожного движения им приходится взаимодействовать.

Следующим этапом экскурсии стало посещение РЭОГИБДД. Специалисты отдела показали студентам, как проходит теоретический экзамен на знание ПДД и как проверяются практические навыки вождения, а также показали, как изготавливается водительского удостоверения. Кроме этого гости узнали, как поставить автомобиль на учет и как пользоваться услугами в электронном виде. - Участники «Студенческого десанта» отметили, что проведенная акция стала для них полезной и содержательной и позволила лучше понять специфику работы Госавтоинспекции. Полученными знаниями юноши пообещали поделиться со своими товарищами, - добавили в ГИБДД. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие проходило с соблюдением всех мер безопасности.