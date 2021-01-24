В Перми 35-летний мужчина упал с крыши пятиэтажного дома

Фото: permkrai

В Перми во время уборки снега 35-летний мужчина упал с пятого этажа. Об этом "КП" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ЧП произошло в четверг, 21 января, в Свердловском районе. Около 10.00 с крыши дома по улице Клары Цеткин, 17 упал 35-летний мужчина, который чистил снег. Пострадавшего госпитализировали в Пермскую краевую клиническую больницу.

Подробности произошедшего уточняются.

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