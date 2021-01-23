«Загадочная смерть». В Прикамье нашли тела троих вахтовиков

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В жилом вагончике-бытовке, расположенном в деревне Шишкино Усольского района, были обнаружены трое мужчин без признаков жизни. Они прибыли в Прикамье из Татарстана, чтобы работать на Тукачевском нефтяном месторождении.

Следов насилия на телах вахтовиков не было. Причины смерти пока неизвестны.

Прокуратура Березников вместе со специалистами Гострудинспекции организовала проверку соблюдения трудового законодательства, а также норм и правил охраны труда.

- По итогам проверки, в случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в прокуратуре Пермского края..

Проверку по факту гибели троих человек проводят и следственные органы.

Напомним, ранее мы писали про аварию, произошедшую на трассе Кукуштан-Чайковский. У грузовика занесло прицеп, он врезался в автомобиль, ехавший навстречу, и раздавил машину вместе с водителем.