«Скончался на месте». В Пермском крае прицеп раздавил машину вместе с водителем

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Днем в пятницу, 22 января, на трассе Кукуштан-Чайковский произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

56-летний водитель тягача «МАЗ», двигавшегося по дороге с полуприцепом, не успел среагировать, его полуприцеп «Когель» занесло на полосу встречного движения.

В этот момент по трассе на «Судзуки Гранд Витара» ехал 62-летний мужчина. Врезавшийся в кроссовер прицеп раздавил машину вместе с водителем. Мужчина скончался на месте.

- Следователь Межмуниципального отдела МВД России «Осинский» возбудил уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - С подозреваемого взято обязательство о явке. Расследование продолжается.

Полиция напомнила водителям, что в нынешних погодных условиях необходимо быть особенно внимательными. По возможности - отказаться от дальних поездок.