«Коронавирус добрался до детей». Среди вновь заболевших в Пермском крае -16 несовершеннолетних

В Прикамье продолжается массовая вакцинация Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Роспотребнадзора, количество заболевших ковидом в Пермском крае на 23 января составило 37477 человек. За минувшие сутки в Прикамье выявлены 294 новых случаев заражения COVID-19: 74 человека проходят лечение в больницах, 220 – амбулаторно на дому.

Коронавирус добрался и до детей. Среди вновь заболевших в Пермском крае -16 человек младше 15 лет. Людей в возрасте от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 74 человека, 114 человек в возрасте 50-64 и 69 - старше 65 лет.

Из новых инфицированных 120 мужчин, 174 женщины.

За минувшие сутки выздоровели 3562 человека. Скончались - семнадцать людей, инфицированных коронавирусом. В больницах остаются 1624 человека.

Напомним, ограничительные меры в Пермском крае продлены до 7 февраля. До этого времени людям старше 65 лет рекомендуется находиться на самоизоляции. Не разрешено проведение культурно-массовых мероприятий.