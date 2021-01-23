Как улететь из Перми в Калининград

Кафедральный собор Калининграда Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 25 апреля откроется прямой авиарейс из Перми в Калининград. Об этом сообщили в авиакомпании Nordwind.

В рамках летнего расписания полеты из Перми в Калининград будут выполняться до 28 октября два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Летать на Балтику будут самолеты «Боинг-737». Время в пути – три часа 15 минут.

Самые дешевые билеты стоят 4801 рубля в одну сторону. Экономный тариф не предусматривает возможности обмена билетов и провоза багажа.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания Utair открывает прямые рейсы из Перми в Анапу, Геленджик и Сочи. Полеты на Черноморское побережье будут проходить два раза в неделю.