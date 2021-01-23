На пост ректора фармакадемии претендуют четыре человека

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Ученый совет Пермской фармацевтической академии утвердил список кандидатов на должность ректора, сообщает официальный сайт вуза.

В числе претендентов – действующий ректор Алексей Турышев, а также три профессора: Ольга Олешко, профессор кафедры фармацевтической технологии, Евгений Курбатов, профессор кафедры фармацевтической химии и Тамара Малкова, заведующий кафедрой токсикологической химии.

Выборы ректора будут проходить на конференции сотрудников вуза тайным голосованием. Но до этого все кандидатуры должны пройти согласование с правительством Пермского края и советом ректоров. Затем их рассмотрят на Аттестационной комиссии министерства здравоохранения России.

Дату голосования назначит Ученый совет академии по согласованию с Минздравом.

Ректором станет кандидат, за которого проголосуют более 50 процентов делегатов конференции.