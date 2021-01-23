В воскресенье для пермских студентов пройдут бесплатные киносеансы

Фильм Александра Лунгина "Большая поэзия" рассказывает о двух друзьях-инкассаторах, решившихся на ограбление Фото: кадр из фильма

В воскресенье, 24 января, накануне Дня студента, в киноцентре «Премьер» пройдут показы киноклуба «Студенческий билет». Состоятся три бесплатных сеанса. Все фильмы рассказывают о молодых людях, их поисках себя и своего места в окружающем мире.

В 12.00 зрители смогут увидеть режиссерский дебют Александра Лунгина – криминальную драму «Большая поэзия» (18+).

В 15.00 будет показана трагикомедия Джима Джармуша «Патерсон» (18+).

В 1800 - трогательная драма Лулу Ванг «Прощание» (16+).

Вход на показы – свободный, количество мест ограничено (50 процентов от вместимости зала на каждом сеансе).

Фильмы представит ведущий киноклуба - Дмитрий Бронников. Перед началом каждого сеанса будет проведена викторина по творчеству представленных режиссеров с розыгрышем приглашений на два лица в киноцентр «Премьер».