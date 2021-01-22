«Хотели оставить без воды 200 домов». В Перми из-за морозов отложили ремонт водовода ПНОС

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эти выходные в Перми собирались отключить воду сразу в нескольких микрорайонах города – планировали ремонтировать магистральный водовод Пермнефтеоргсинтеза диаметром 900 миллиметров. Пермяков оповестили, что 23 и 24 января хотели оставить без воды две сотни домов.

Но из-за мороза ремонт отложили – до конца января. Как объяснили в коммунальной организации, на таком холоде ремонтные работы проводить сложно.

- В связи с погодными условиями ремонтные работы на участке водовода в районе дома на улице Советской Армии, 93 переносятся на 30-31 января, - сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Воду отключат 30 января в 13.30 и снова дадут 31 января в 19.00 в домах, расположенных по следующим адресам:

- м/р Нагорный (ул. Чердынская, ул. Глинки, ул.Геологов, ул.А.Свиязева);

- м/р Авиагородок (ул. Сусанина, ул. Норильская, ул. Камышловская) ;

- ул. А.Свиязева, 2- 58 (четн), 11-39 (нечет);

- ул. Карпинского от просп. Декабристов до ул. А. Свиязева;

- ул. М. Власова, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6;

- ул. К. Леонова, 56-82 (четн), 43-65 (нечет);

- ул. Самолетная, 48-74;

- ул. Рязанская, 3-19, 103, 105;

- ул. В. Засулич от ул. Карпинского до ул. Рязанская;

- ул. Советской Армии, 93, 100, 101а.