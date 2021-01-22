В Перми осудили девушку, которая назвала полный дом пожарных и полицейских

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябрьский тоскливый вечер жительница Орджоникидзевского района Перми заскучала. А потом она придумала, как ей развлечься – взяла и позвонила на тревожный телефон. Она сообщила, что в их подъезде кто-то устроил поджог и заложил бомбу.

Выдумка сработала: лестничные площадки многоэтажки огласились топотом пожарных, полицейских, спасателей.

- После поступления сигнала о происшествии на место выехали все экстренные службы региона, - рассказали в краевой прокуратуре.

Но веселье длилось недолго: на девушку завели уголовное дело. Ее судили по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

- Ее приговорили к 1 году ограничения свободы и взыскали с нее причинённый материальный ущерб - 27 тысяч рублей, - проинформировали в прокуратуре.