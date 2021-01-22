"Оставайтесь на самоизоляции". Ограничения в Пермском крае продлили на две недели

Продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: архив "КП"

В Пермском крае оперштаб принял решение продлить ограничения до 7 февраля. Люди старше 65 лет и находящиеся в группе риска должны оставаться на самоизоляции по крайней мере еще 2 недели.

Также до 7 февраля не будут открывать ночные клубы, дискотеки, детские развлекательные центры. Продолжает действовать запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.

Продлены ограничения для заведений общепита. Кафе, рестораны и бары не смогут работать с часу ночи до шести часов утра. Также под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в рабочие часы для общепита действуют правила соблюдения мер безопасности: расстановка столиков на расстоянии 1,5 м друг от друга, наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, обработка рук антисептиком, регулярная санитарная обработка контактных поверхностей, температурный контроль.