Фото: screenshot видео Гку Пермское-Лесничество

В Пермском крае на лыжника напал глухарь. Видео с произошедшим опубликовало министерство природных ресурсов Пермского края.

Случай произошел в лесах Рождественского участкового лесничества в Пермском районе. На кадрах видно, как лыжник, скатываясь по склону, заметил стоящего рядом с деревом глухаря. Проезжая мимо, мужчина стал поворачиваться и упал. Глухарь подошел вплотную к человеку и начал наступать на нежданного гостя.

- Предположительно, глухарь готовится к току (явление, когда на ограниченном пространстве собираются самцы определенных видов и конкурируют между собой за внимание самок - Ред.) принял человека за соперника и попытался прогнать незваного гостя, - объяснили в министерстве природных ресурсов.

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