«Не оставайтесь равнодушными». Власти Перми обратились к пермякам

. Фото: Василий Вахрин

В Перми городские власти обратились к родителям учеников:

«Мы знаем, насколько сегодняшние школьники активные, неравнодушные и открытые. Как и вы, мы уважаем их жизненные принципы.

В силу своей природной любознательности дети могут стать наблюдателями или участниками разного рода мероприятий. Обращаем ваше внимание, что на территории Пермского края еще с августа 2020 года действует указ губернатора,запрещающий проведение публичных массовых мероприятий из-за риска распространения коронавируса. Поэтому просим воздержаться от посещения общественных мест и предостеречь своих детей. Введение ограничений является необходимым. Надеемся на понимание и поддержку.

В связи с этим мы искренне просим вас – сделайте все возможное, чтобы обезопасить своего ребенка. Именно вы – самый близкий для него человек, который должен помочь ему разобраться в окружающем мире. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, объясните, что участие в несогласованных акциях является правонарушением».