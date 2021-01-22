Теплый фронт принесет в Пермь плюсовые температуры

Температура воздуха в Перми может достичь плюсовых температур. Фото: Алексей ФОКИН

По сообщению синоптиков, в предстоящие дни в Перми ожидается значительное потепление. Причина этого - теплый фронт, который движется на Прикамье.

- Вечером в субботу пройдет небольшой снег, температура воздуха составит от -18 до -20 градусов, в воскресенье температура будет -5, - сообщили в пресс-службе пермской мэрии. - Пик потепления прогнозируется на понедельник, 25 января. Температура воздуха может достичь плюсовых температур, не исключены даже слабые осадки в виде дождя.

Подрядчики предупреждены об изменении погодных условий. Их задача не допускать образования «снежной каши» на дорогах и уделять внимание тротуарам, спускам, подъемам, перекресткам и маршрутам движения общественного транспорта.

Если жители считают, что уборка каких-либо участков улично-дорожной сети ведется некачественно, они могут обращаться в администрации своих районов или на ресурс «Управляем вместе».