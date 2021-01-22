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Полиция Пермского края сделала официальное сообщение

В ГУВД напомнили, что для участников несогласованного митинга предусмотрена ответственность
Дарья СТРУЕВА
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ГУ МВД России по Пермскому краю выпустило официальное сообщение.

ГУ МВД России по Пермскому краю выпустило официальное сообщение.

Фото: архив "КП"

В связи с тем, что в сети Интернет и социальных сетях распространяются призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года, ГУ МВД России по Пермскому краю выпустило официальное сообщение.

- За участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с Законом, - говорится в сообщении. - Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка в городе. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной Законом ответственности.

Полиция призывает пермяков не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.