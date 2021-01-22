«Открыта новым идеям и знаниям». На конкурсе «Учитель года» Пермский край представит педагог начальных классов Евгения Главатских

Евгения Главатских - учитель начальных классов пермской «Школы дизайна «Точка». Фото: Instagram министра образования края Раисы Кассиной.

25 января в Волгограде стартует федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России». В нем примут участие 85 педагогов из всех регионов страны.

Пермский край будет представлять учитель начальных классов пермской «Школы дизайна «Точка» Евгения Главатских.

- Педагог стала абсолютным победителем XXXI краевого конкурса «Учитель года» в 2020 году, - сообщили в пресс-службе администрации края. - За победу Евгения получила премию губернатора в размере полумиллиона рублей и памятный приз - статую пеликана.

- Уверена, что Евгения справится со всеми испытаниями, - написала на своей странице в Instagram министр образования края Раиса Кассина. - Она уже стала победителем на краевом этапе. Новый формат конкурса – он проходил в основном в дистанционном режиме – для многих стал настоящей проверкой на прочность, необходимо было оперативно принимать решения. Евгения во время испытаний проявила лучшие навыки учителя. Она открыта новым идеям и знаниям, увлечена своей работой и заинтересована в развитии своих учеников.

Имя абсолютного победителя станет известно 2 февраля.