«Ковала Победу на Урале». Пермячка отпраздновала свой 102-й день рождения

Фото именинницы: группа ВКонтакте Орджо LIFE (Подслушано г. Пермь).

Жительница Орджоникидзевского района Нина Николаевна Филатова отметила на днях свой 102 день рождения. Информация об этом появилась в соцсетях района.

- Долгожителя поздравила председатель ТОС «Домостроительный» и пожелала Нине Николаевне здоровья, благополучия, радовать своей теплотой и добротой детей, внуков и правнуков, - говорится в посте. - За чашкой чая Нина Николаевна рассказала о своей жизни. Скромная, простая труженица с 42-летним трудовым стажем, одна из тех, кто на Урале ковал Победу.

За долголетний и добросовестный труд Нина Николаевна Филатова награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и отмечена благодарностями и грамотами.

Фото: группа ВКонтакте Орджо LIFE (Подслушано г. Пермь).