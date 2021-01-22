Жителей Прикамья просят соблюдать осторожность возле теплосетевых объектов

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Периодические морозы, которые фиксируются в Пермском крае в январе 2021 года, приводят к необходимости повышения температуры теплоносителя для обеспечения комфорта жителей региона. В связи с этим энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и Пермской сетевой компании напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность при нахождении вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры. Это касается как автомобилистов, так и пешеходов.

Теплоснабжающая инфраструктура находится в городских зонах, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов и автомобильных дорог. В ходе отопительного сезона возможны утечки теплоносителя, поэтому горожанам при нахождении вблизи коммунальных объектов нужно быть внимательными.

Пермякам настоятельно рекомендуется избегать наступать на крышки люков, а также ни в коем случае не открывать люки и не залезать внутрь. Также опасно пытаться пройти через парящие лужи – это опасно для жизни! Соблюдая простые правила, можно избежать опасности нанести вред своему здоровью или получить смертельную травму. Родителям стоит еще раз объяснить все эти правила детям, так как именно юные пермяки зачастую игнорируют важные требования.

Следует избегать парковки автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов. Помимо опасности для транспортных средств и их владельцев, такая беспечность может помешать при проведении текущих ремонтов. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта вместе с автомобилем и водителем.

Тема безопасности тепла имеет высокую актуальность в разгаре отопительного сезона, уверен технический директор – главный инженер ООО Сергей Гужев: «Пренебрежение техникой безопасности – парковка машин вблизи объектов перекладки теплосетей, попытки проехать через места разлива теплоносителя или перешагнуть парящие лужи – всё это может иметь негативные последствия. Поэтому еще раз напоминаем горожанам – будьте внимательны, берегите свою жизнь и здоровье!».

О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в call-центр Пермской сетевой компании по телефону 8 (342) 243-72-99.