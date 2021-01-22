На открытом льду СК «Победа» в этом сезоне покатались более 900 пермяков

Фото: СК "Победа".

Пандемия внесла свои коррективы в жизнь Спортивной школы Свердловского района города Перми. Время работы катка спорткомплекса «Победа» на улице Обвинской, 9, который открыт для всех желающих по вторникам, пятницам и воскресеньям, увеличилось на один час.

- Раньше мы занимались с 20.00 до 22.00, а теперь с 19.00 до 22.00 чтобы избежать критического скопления людей, – объясняют в спортшколе. - Допустимая норма катающихся на льду - 50 и менее человек единовременного пребывания на катке. Мы не забываем и о требованиях масочного режима и соблюдении дистанции в 1,5 метра на льду.

В итоге спорткомплексу удалось приблизиться к количественным показателям прошлых лет.

- В этот сезон на открытом льду спорткомплекса «Победа» в ледовом сезоне 2020-2021 поучаствовали уже более 900 человек, - рассказали в спорткомплексе. - Наши счастливые участники ледового сезона под музыку с удовольствием скользят на льду, заряжаясь бодростью и укрепляя иммунитет.