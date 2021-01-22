К ТРЦ «Облака» в центре Перми съехались 23 пожарных расчета

Пермяки делятся фото в соцсетях. Фото: группа ВК "ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ".

Утром 22 января возле торгово-развлекательного центра «Облака» пермяки заметили десятки пожарных машин.

- В здании по улице Ленина, 88 проводятся плановые контрольно-проверочные пожарно-тактические учения, - пояснили в краевом министерстве территориальной безопасности. - По замыслу учений из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования произошло загорание на втором этаже.

В учениях принимают участие более 100 человек личного состава, 23 единицы техники и спасатели.

Очевидцев просят сохранять спокойствие, а водителям рекомендуют выбирать объездные пути, так как на этом участке возможны пробки из-за скопления спецтранспорта.