«Порвал пасть голыми руками». В Пермском крае мужчина расправился с хищником, защищая щенка

Последнее время жители нескольких городов Пермского края все чаще сообщают о встрече с хищными животными. Фото: screenshot видео @cherdynland

Последнее время жители нескольких городов Пермского края все чаще сообщают о встрече с хищными животными. В Александровске из-за медведя-шатуна на один день отменяли занятия в школе, в Красновишерске на видео сняли рысь, которую заметили возле детского сада и там же на днях волки загрызли собаку, недалеко от тропинки, по которой в школу ходят дети, а в Чердыни волки в буквальном смысле ночуют под окнами частных домов.

Охотоведы объясняют, что волки не будут нападать на людей, исключением считаются бешеные особи. Однако осенью 2020 года житель Чердыни, защищая своего щенка, вступил в схватку с хищным зверем, причем отбиваться от него мужчине пришлось в буквальном смысле голыми руками. Эту историю знает чуть ли не каждый житель Чердыни, но сам герой отказался от интервью, опасаясь последующего судебного разбирательства. Ведь формально разрешение на добычу волка у мужчины не было, и его поступок могли расценить как браконьерство и в последующем он был бы вынужден доказывать через суд, что он защищал свое имущество - щенка. Поэтому мужчина решил не афишировать произошедшее в СМИ, но в сети появилось небольшое видео, а знакомый мужчины рассказал, как все произошло.

- В тот день Степан* доил корову в конюшне, - рассказывает знакомый мужчины Иван*. - Услышал визг собаки из соседнего строения и побежал на звук. Когда оказался на месте, увидел перед глазами волка, а в его пасти был щенок. Степан не сразу понял, что перед ним лесной хищник. Он набросился на зверя и начал рвать ему пасть. Во время схватки зверь проявлял неистовую силу, а когда Степан пригляделся, понял, что сражается с волком. В какой-то момент зверь вырвался, а дверь в сарай захлопнулась и серый с окровавленной пастью стал метаться по помещению. Степа схватил лопату и добил его.

По словам Ивана, Степану удалось спасти щенка, но разрывая пасть, он получил укусы. Руки пришлось зашивать.

Председатель общества охотников и рыболовов города Чердыни Евгений Круглюк объяснил, что на людей может накинуться только бешеный волк, здоровые особи сторонятся человека и нападают только на домашний скот или питомцев.

- Волки вблизи домов для нас не новость, - рассказывает охотовед. - Чаще всего они выходят к людям, когда в лесу бескормица. Борьба с хищниками у нас ведется активно. По согласованию с министерством природных ресурсов ставятся капканы, кто-то охотится по следу, кто-то пытается догнать волка на снегоходах. Там, где больше полей и меньше лесов, охотиться легче. В нашем районе очень много лесной местности, что затрудняет охоту. Второй год мы автоматически и бесплатно вписываем в разрешение на добычу зайца еще и разрешение на добычу волка, лисы и енотовидной собаки. Такую меру мы решили ввести после того, как участились случаи нападения на охотничьих собак во время охоты на зайца. А накануне срок охоты на волка продлили. Раньше можно было охотиться до 28 февраля, а теперь до 31 марта включительно.

25 ноября волки загрызли, сняли с цепи и утащили собаку у одной из жительниц Чердыни. Останки своего питомца женщина нашла за километр от дома. Фото предоставлено жителем Чердыни

Тем временем местные жители рассказывают, что волки в буквальном смысле ночуют у их домов.

- Сейчас собак снимают с цепи и закрывают в домах и вольерах, - объясняет Круглюк. - Волки тоже не дураки, конечно, они будут дежурить и ждать, пока хозяева выпустят своих питомцев. Помню один курьезный случай, правда, произошел он несколько лет назад, но тем не менее это имело место быть. Мужик сидел дома, увидел, как на его собаку напали. Выбежал на улицу в чем был: трусах и валенках - и начал пинать напавшего зверя, даже не подозревая, что это волк, а когда пригляделся, понял, что это был за зверь. Собаку удалось отбить, а потом он еще долго рассказывал эту историю.

- У меня за 8 лет волки сожрали четырех собак, - рассказывает местный житель. - Три из них - лайки - и одна гончая. Жалко, покупаешь, растишь, а тут отпустил погулять или взял на охоту и все - нет собаки. Считаю, что разрешение нужно продлить до апреля. В этом месяце они же не сидят в логове, а также бродят у домов в поисках добычи.

Чердынь не единственный город, где жители сталкиваются с нападением волков на домашних животных. В ночь на 18 января жительница Красновишерска сообщила, что рядом с жилым домом собаки загрызли собаку.

- Через несколько минут по той же дороге дети пошли на школьный автобус! К тому же в нижней части микрорайона дорога совсем не освещена. Кто-то уже будет что-то делать?

В администрации Красновишерского городского округа сообщили, что для безопасности людей бригадам охотников выдали разрешения на добычу волка. Они ставят капканы на тропах, отслеживают перемещение зверя и проводят регулярные обходы. Владельцам собак рассказывают, как защитить животных от волков в ночное время. А при нападении на домашних животных действует срочное оповещение через единую диспетчерскую службу. Кроме этого, владельцам собак рассказывают о правилах безопасности содержания животных в вольерах.

*Имена героев публикации изменены.