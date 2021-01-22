«На юг без пересадок в Москве». Открываются прямые рейсы из Перми к морю

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Авиакомпания Utair планирует запустить прямые рейсы на юг из российских городов-миллионников, в том числе из Перми, чтобы люди смогли улететь к морю без пересадок в Москве.

- В минувшем году коронавирус ограничил отдых внутренними курортами и вызвал рост спроса на перелеты из регионов на юг примерно на 40 процентов, - приводит официальный сайт компании слова президента «Utair-Пассажирские авиалинии» Олега Семенова. - Поэтому приняли решение увеличить маршрутную сеть, чтобы пассажиры могли долететь на юг за пару часов по экономичным тарифам.

Как сообщили в авиакомпании Utair, в минувшем году цены на авиабилеты были снижены на 10-20 процентов. И пока повышать тарифы здесь не собираются.

Планируется, что полеты из Перми в Анапу, Геленджик и Сочи будут проходить два раза в неделю.