«У него двое детей». В Пермском крае разыскивают мужчину, который задолжал два миллиона рублей

Судебные приставы пытаются выяснить новый адрес 44-летнего Жосан Александра Александровича. Фото: пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Судебные приставы Прикамья разместили ориентировку, с помощью которой надеются установить местонахождение 44-летнего Жосан Александра Александровича.

- Мужчина имеет задолженность по алиментам в размере более 2 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - В отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам находятся два исполнительных производства о взыскании с отца двух несовершеннолетних детей средств на их содержание.

Зная об этом, алиментщик в добровольном порядке исполнять требования судебных приставов не стал и сменил место проживания. Сейчас приставы пытаются выяснить новый адрес неплательщика, он объявлен в розыск.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю обращается к пермякам: если Вы обладаете информацией о его местонахождении, сообщите в дежурную часть ведомства по телефону: 8 (342) 221-81-15.