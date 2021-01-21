«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам-юридическим лицам о возможностях онлайн-сервисов

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«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам-юридическим лицам о возможности использования онлайн-сервисов для безопасного и оперативного обмена документами, передачи показаний и проведения платежей за полученные энергоресурсы. На сайте компании доступен новый личный кабинет для юридических лиц, а также действуют системы электронного документооборота.

В 2020 году Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» значительно расширил возможности удаленного обслуживания юридических лиц. В декабре 2020 г. на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» начал действовать обновленный личный кабинет. Здесь можно передать показания приборов учета, ознакомиться со счет-фактурой, осуществить оплату услуг энергоснабжения, а также контролировать состояние расчетов по договорам.

Показания счетчиков горячей воды (только индивидуальных приборов учета), можно передать не только в личном кабинете клиента, но также удобно и быстро это сделать на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса» по ссылке. Тем, кто делает это впервые или же ранее направлял в АО "ЭнергосбыТ Плюс" только фактическое потребление ресурса, необходимо связаться с компанией по телефону 8 – (800)-600-03-90 и сообщить данные по первичным показаниям. Форма передачи показаний на сайте доступна ежемесячно в период с 15 по 25 число.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» также сотрудничает с двумя официальными аккредитованными операторами электронного документооборота: «СБиС» и «Контур.Диадок». Для подключения к оператору ЭДО необходимо обратиться в один из удостоверяющих центров СБиС или СКБ Контур. Их контактные данные можно уточнить на сайтах операторов. Перечень услуг и возможностей варьируется в зависимости от выбранных пакетов услуг и тарифов.

«Мы призываем всех наших клиентов пользоваться онлайн-сервисами. Это удобно, оперативно, а главное в сегодняшних условиях — безопасно для здоровья», — отмечает руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.