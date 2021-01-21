«Оторвало крышу и двери». В страшной аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибла девушка

Фото: screenshit видео ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ/ВКонтакте

В четверг, 21 января, на трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

- По предварительной информации, в 16:37 девушка, управляя автомобилем Ford Fusion, на 87 километре трассы Пермь - Екатеринбург, двигаясь в сторону Перми, не справилась с управлением, и врезалась в железное ограждение. После этого легковушку отбросило на двигавшийся во встречном направлении грузовик МАЗ. От полученных травм, девушка, управлявшая автомобилем Ford, скончалась на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Очевидцы сообщают, что у легковушки не было ни крыши, ни дверей. Неизвестно, оторвало ли их после удара, либо таким образом спасатели доставали погибшую. Точные обстоятельства происшествия и возраст погибшей уточняются.