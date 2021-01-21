В Перми открыли новый корпус гимназии

В кабинетах труда установлены современные швейные машины и универсальные станки Фото: Виталий КОКШАРОВ

21 января в Перми состоялось торжественное открытие нового корпуса гимназии №3. Его строительство завершилось на четыре месяца раньше срока. Здание по улице Звенигородской,11 уже в ближайший понедельник примет учеников.

В открытии корпуса гимназии, возведенного благодаря реализации национального проекта «Образование», приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин.

– Гимназия №3 – одно из лучших учебных заведений Орджоникидзевского района Перми, - отметил Дмитрий Махонин. - Об этом говорят достижения гимназии, победы школьников и учителей на олимпиадах и в профессиональных конкурсах. Надеюсь, что выпускники школы станут студентами региональных пермских вузов, техникумов и свяжут свою жизнь с Пермским краем.

В новом корпусе размещены 50 учебных кабинетов для начальной, средней и старшей школы.

– Я даже немного позавидовал современным школьникам, - признался Алексей Дёмкин. - Это современное здание, оборудованное по последнему слову техники, с двумя спортзалами, библиотекой, музеем, актовым залом, местами отдыха. Желаю всем ученикам и педагогам новых достижений и побед.

Напомним, в Перми продолжается строительство нового корпуса школы на улице Юнг Прикамья и нового корпуса школы №93, на очереди – реконструкция школы №22 и строительство нового корпуса гимназии №17.