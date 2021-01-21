Операция – модернизация: Жителям Перми предложили «гонять» по высокоскоростной онлайн-магистрали

Фото: МегаФон
С начала января инженеры МегаФона провели модернизацию базовых станций, увеличили емкость и пропускную способность сети в Перми. Еще 15 тысяч жителей от Закамска до Голованово получили более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет.
Проведенные работы связисты сравнивают с дорожными. «Представьте, что вместо двух полос, вы выезжаете на четырехполосную высокоскоростную магистраль - скорость движения машин вырастет. Так и в интернете: данные будут грузиться еще быстрее и никаких «мобильных пробок», - отмечают в компании.
Улучшения могут оценить жители всех микрорайонов Перми, а именно следующих улиц:
· Стахановская
· Танкистов
· Карпинского
· Островского
· Белинского
· Куйбышева
· Чернышевского (включая ЖК «Альпийская горка»)
· Кабельщиков
· Репина
· Бумажников
· Гайвинская
· Васнецова
· Огородников
· Кировградская
· Мостовая
· Маяковского
· Есенина
· Фоминская
· Набережная – 3-я
· Спешилова
· Торфяная
· Борцов Революции
· Маршала Жукова
· Брикетная
· Промышленная
Качество связи также стало лучше в районе Пермского целлюлозно-бумажного комбината и на территории стадиона «Звезда».
«За счет использования широкого спектра частот нам удается обеспечить стабильно высокие скорости максимальному количеству пользователей. Теперь наша сеть легче справляется с интенсивными нагрузками, а мобильный интернет в смартфонах горожан стал быстрее в 2 раза», - рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.