Операция – модернизация: Жителям Перми предложили «гонять» по высокоскоростной онлайн-магистрали

Фото: МегаФон

С начала января инженеры МегаФона провели модернизацию базовых станций, увеличили емкость и пропускную способность сети в Перми. Еще 15 тысяч жителей от Закамска до Голованово получили более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет.

Проведенные работы связисты сравнивают с дорожными. «Представьте, что вместо двух полос, вы выезжаете на четырехполосную высокоскоростную магистраль - скорость движения машин вырастет. Так и в интернете: данные будут грузиться еще быстрее и никаких «мобильных пробок», - отмечают в компании.

Улучшения могут оценить жители всех микрорайонов Перми, а именно следующих улиц:

· Стахановская

· Танкистов

· Карпинского

· Островского

· Белинского

· Куйбышева

· Чернышевского (включая ЖК «Альпийская горка»)

· Кабельщиков

· Репина

· Бумажников

· Гайвинская

· Васнецова

· Огородников

· Кировградская

· Мостовая

· Маяковского

· Есенина

· Фоминская

· Набережная – 3-я

· Спешилова

· Торфяная

· Борцов Революции

· Маршала Жукова

· Брикетная

· Промышленная

Качество связи также стало лучше в районе Пермского целлюлозно-бумажного комбината и на территории стадиона «Звезда».

«За счет использования широкого спектра частот нам удается обеспечить стабильно высокие скорости максимальному количеству пользователей. Теперь наша сеть легче справляется с интенсивными нагрузками, а мобильный интернет в смартфонах горожан стал быстрее в 2 раза», - рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.