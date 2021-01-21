На трех маршрутах в Перми больше не будет кондукторов

Для удобства пассажиров введение бескондукторной системы на этих маршрутах будет разбито на несколько этапов. Фото: Василий Вахрин

Новые технологии добрались и до пермских автобусов и трамваев, пока правда не до всех. С 1 февраля на маршрутах №4 и №80, а также в трамвае №6 в тестовом режиме запустят бесконтактную оплату проезда. Кондуктора вы в них не встретите.

В транспорте установят валидаторы, которые расположены на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке. Билет об оплате при этом распечатываться не будет.

- Для оплаты проезда наличными или при необходимости получить билет об оплате для совершения дальнейшей пересадки пассажиру будет необходимо обратиться к водителю во время остановки автобуса или трамвая, - рассказали в департаменте транспорта администрации Перми.

Для удобства пассажиров введение бескондукторной системы на этих маршрутах будет разбито на несколько этапов:

– с 1 по 7 февраля кондукторы будут продолжать сбор наличной оплаты проезда. Если пассажир использует безналичный способ, но ему нужен билет для дальнейшей пересадки, то нужно обратиться к кондуктору. Остальная безналичная оплата будет проводиться через стационарные валидаторы;

– с 8 по 14 февраля кондукторы принимать оплату за проезд не будут. Они будут в салоне автобуса для консультирования и помощи пассажирам. Вся оплата будет проходить через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок автобуса или трамвая;

– с 15 февраля кондуктор салоне автобуса или трамвая не будет.

Оплатить проезд нужно будет сразу после посадки пассажира в транспорт. С 1 февраля контролеры МКУ «Гортранс» будут ежедневно проводить проверки на маршрутах, где запущен тестовый режим бескондукторной оплаты.

Если обнаружат безбилетного пассажира, будет составлен акт об административном правонарушении и в дальнейшем наложен штраф - 500 рублей, за повторное правонарушение – 1 000 рублей.

В ближайшее время на сайте МКУ «Гортранс» можно будет воспользоваться специальной вкладкой «Бескондукторная система». Там будет размещена подробная инструкция по оплате проезда различными способами. Также получить консультацию можно будет по номеру телефона call-центра департамента транспорта 250-25-50.