«Залезли в дом, надругались и ограбили». В Пермском крае осужден 34-летний преступник

Суд приговорил 34-летнего мужчину к 7 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Фото: архив "КП"

6 июля прошлого года 34-летний мужчина предложил своему родственнику ограбить дом жительницы станции Чайковская Нытвенского района. Обманом они проникли в дом женщины, оказалось, что в гостях у нее подруга. Угрожая убийством, они забрали деньги и ценные вещи у хозяйки дома и ее знакомой.

- После этого, осужденный вместе с сообщником, угрожая убийством, совершили в отношении одной из потерпевших насильственные действия сексуального характера, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Суд приговорил 34-летнего мужчину к 7 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело сообщника выделено в отдельное производство, так как он заключил соглашение о сотрудничестве. Дело рассматривается судом.