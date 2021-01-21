В Пермском крае эта неделя станет самой холодной за всю зиму

Синоптики говорят, что текущая неделя в Пермском крае ожидается самой холодной за всю зиму. Фото: Анна Маркова

Синоптики говорят, что текущая неделя в Пермском крае ожидается самой холодной за всю зиму. Температура воздуха ожидается ниже нормы по югу на 3-4°, а по северу до 7-8°.

«В течение недели ожидается две волны холода –первая 18-19 января, а вторая - 23 января, в эти дни местами по территории края ожидаются тридцатиградусные морозы, - сообщают специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета. - В остальные дни температура воздуха будет немного ниже нормы, а в конце недели возможно резкое потепление по южной части края до 0…-5°.