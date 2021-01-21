Городу в Пермском крае присвоили статус достопримечательного

Чердыни присвоили статус достопримечательного места. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае появилось еще одно достопримечательное место – «Уездный город Чердынь», необходимые документы уже подписаны Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия региона. Это позволит сохранять исторический облик города комплексно, не придавая каждому строению статус объекта культурного наследия.

«Чердынь – древнейший город Пермского края. Первое его упоминание датируется 1451 годом. Богатейшая история, своеобразная уральская архитектура и живописная природа делают Чердынь туристической жемчужиной Прикамья, – отметил Дмитрий Махонин. – Малоэтажная застройка центра с вертикалями колоколен, завораживающие виды на Заколвинскую тайгу и камень Полюд – лишь малая часть уникальных достопримечательностей первой столицы княжества Пермь Великая».

Немного истории: в 15-16 вв. Чердынь была столицей Перми Великой (территория современного Пермского края), долгие годы являлась центром пушной торговли. Сегодня в поселении сохранились объекты и дух рубежа 19-20 вв. В 1970 году включена в список исторических городов России.

«На территории Чердыни большое количество памятников, а также неповторимая среда старого уездного города, сохранить которую и призван статус достопримечательного места. Кроме перечня ценных зданий и сооружений здесь установлены и достаточно жесткие требования к новому строительству и реконструкции – высотности, конструкциям и покрытию кровель, материалам и цвету фасадов, ограждениям, окнам и прочему, чтобы современными несуразными строениями не разрушить очарование места», – рассказал начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александр Жуковский.