В Пермский край доставят 100 тысяч доз коронавирусной вакцины

А к осени должны пройти иммунизацию 1,2 млн. жителей края.

20 января на заседании правительства обсуждали готовность Прикамья к хранению крупной партии вакцины от коронавируса.

Сейчас в крае привиты 4,5 тысяч человек 1,5 тысячи из них полностью завершили процесс иммунизации. В основном это медицинские работники, которые трудятся в «красных зонах».

До конца февраля ожидается поставка более 100 тыс. доз вакцины несколькими партиями.

- Крупная партия будет размещаться в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, где имеется необходимое холодильное оборудование для хранения большого объема вакцины, - сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Евгений Рожнев. – Затем ее будут доставлять в учреждения, где установлено необходимое холодильное оборудование.

В 43 медицинских учреждениях региона создано 49 прививочных пунктов. Проведено обучение медицинского персонала по соблюдению условий вакцинации.

- Наша задача, чтобы к осени текущего года 1,2 млн жителей края прошли иммунизацию от коронавируса, - обозначил губернатор Дмитрий Махонин.