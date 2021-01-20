За хищение 2,5 миллионов суд наказал экс-директора частного детского сада из Прикамья

Виновная обязана возместить причиненный бюджету ущерб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кунгуре вынесли приговор экс-руководителю частного детского сада, которая признана виновной в «Мошенничестве, совершенном в особо крупном размере».

На скамье подсудимых оказалась 46-летняя местная жительница, нанесшая бюджету Пермского края материальный ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Работая руководителем частного детского сада, женщина присваивала себе бюджетные деньги. Схема была такая: на протяжении трех лет она предоставляла в Министерство образования и науки Пермского края документы, содержавшие заведомо ложные сведения, специально завышая количество воспитанников в табелях учета посещаемости детских групп. Это дало ей возможность увеличить размер предоставляемых субсидий.

- Суд признал гражданку виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Также виновная обязана возместить причиненный ущерб.