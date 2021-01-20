По замерзавшему Красновишерску возбуждено уголовное дело

Потребителям будет проведен перерасчета за услуги отопления. Фото: архив "КП"

В Красновишерске завершилась прокурорская проверка по факту 182 замерзающих многоквартирных домов и пяти социально-значимых объектах.

- Установлено, что температурный режим теплоресурса был снижен из-за проведения пусконаладочных работ на котельных, - сообщили в прокуратуре Красновишерского района. - Из-за низких температур в помещениях с 12 января был введен режим повышенной готовности, директору ООО «Теплосети» внесено представление, в Красновишерский районный суд направлен иск о признании бездействия ООО «Теплосети» незаконным и возложении обязанности предоставлять коммунальную услугу в соответствии с нормативными требованиями.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ход расследования которого прокуратура взяла на контроль.

Потребителям будет проведен перерасчета за услуги отопления.