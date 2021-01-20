42 тысячи школьников Прикамья смогут воспользоваться новыми формами дополнительного образования

Мобильные кванториумы в этом году посетили 15 территорий края.

- Допобразование это наше конкурентное преимущество, - отметил, открывая заседание краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин. – Важно, чтобы дети вступали во взрослую жизнь подготовленными.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина перечислила новые возможности дополнительного образования, которые развиваются в регионе. Она отметила, что воспользоваться ими в этом году смогут 42 тысячи учащихся Прикамья.

Так, в поселениях края уже открылся 21 центр допобразования, которые должны стать своеобразными точками роста. В них ребята с удовольствием осваивают 3D-принтеры, пилотируют квадрокоптеры, пользуются шлемами виртуальной реальности.

В этом году около 2 тысяч ребят смогут написать и защитить проекты в Кванториуме – записаться на занятия в нем могут все желающие на сайте Кванториум.ру. Также можно подать заявку на портале Пермского педуниверситета и стать одним из 1,5 тысяч слушателей Дома научных коллабораций, который открылся на базе этого вуза. Академия первых будет выявлять и поддерживать особо одаренных детей – будущих ученых и творческих работников. Для этого центра в Перми будет построено современное здание, которое оснастят самым настоящим научным оборудованием для исследований и разработок.