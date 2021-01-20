Юрий Уткин опять не смог оспорить в суде свое увольнение с поста спикера Пермской думы

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В Пермском краевом суде прошло рассмотрение жалобы бывшего председателя городской думы. Юрий Уткин вновь попытался оспорить через суд лишение полномочий.

Напомним, на октябрьском пленарном заседании депутаты гордумы большинством голосов освободили Юрия Уткина от должности председателя думы. За его отставку проголосовали 32 народных избранника.

Экс-спикер попытался оспорить увольнение в Ленинском районном суде, заявив, что решение о сложении его полномочий депутатами было принято незаконно, так как был нарушен регламент. Но в удовлетворении иска ему отказали.

Юрий Уткин решил не сдаваться и подал жалобу уже в краевой суд. Суть протеста все та же - по его словам, депутаты не имели права лишать его должности. Сегодня, 20 января его жалоба была рассмотрена. Судья Елена Котельникова приняла решение оставить ее без удовлетворения, сообщили в Пермском краевом суде.