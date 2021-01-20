В Перми вор украл из книжной лавки редкие экземпляры на 16000 рублей

В Перми мужчина обокрал магазина по продаже поддержанных книг.Фото: кадр видео предоставленного ГУВД по Пермскому краю.

В Перми мужчина обокрал магазина по продаже поддержанных книг. В полицию Ленинского района пришла хозяйка магазина и написала заявление. Она рассказала, что мужчина похитил Детскую энциклопедию 1920 года, а спустя неделю - Полное собрание законов Российской Империи 1866 года.

- Общий ущерб составил около 16500 рублей, - рассказали в ГУВД по Пермскому краю. - Отделом дознания возбуждено уголовное дело. Если Вы опознали подозреваемого, звоните по телефонам: 218-88-36 или 8-902-636-17-21.

Приметы: мужчина высокого роста, плотного телосложения, был одет в куртку синего цвета и кепку черного цвета.