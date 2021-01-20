- Фото: Василий Вахрин

На станице в социальной сети руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева предложила поменять границы и названия районов Перми к 300-летию города.

«У меня вопрос! Кто-нибудь понимает почему такое деление районов в Перми? Когда это было сделано? Кажется, что люди это проектирующие, не знали, что синяя полоска реки в реальности шириной 1 км и шире. Фактически каждый район разделен на две части. Кого устраивает данное административное деление и почему его нельзя изменить?

И еще когда будет проведена работа по смене районных топонимов? Сколько можно жить со Свердловым, Дзержинским, Орджоникидзе, Лениным и Кировым? Пора бы уже дать районам названия, мотивирующие на новые цели и ценности. Может как раз к 300-летию пора это сделать?», - написала Аллахвердиева.

Этот вопрос вызвал бурное обсуждение. Одни пишут: «Не пытайтесь изменить историю нашего города». Другие не против такой инициативы.