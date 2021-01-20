«Чаще летали на север». В пермском аэропорту подвели итоги 2020 года

Самыми сложными месяцами в работе аэропорта стали апрель и май. Фото: Анна Маркова

В аэропорту Большое Савино подвели итоги прошлого года. 2020–й оказался одним из самых сложных после объявленной во всем мире пандемии коронавируса.

За год пассажиропоток пермского аэропорта составил - 1 118 143 человека, что на 32,1% меньше прошлогоднего результата.

В Большом Савино признаются, что самыми сложными месяцами в работе аэропорта стали апрель и май. Тогда количество рейсов из аэропорта Перми упало на 92,3% и 91,7%, в первую очередь это коснулось международных рейсов.

По итогам 2020 пассажиропоток на международных воздушных линиях упал на 88,8% и составил 35 600 пассажиров, вместо 317 192 в 2019 году. В конце марта из Перми были полностью прекращены международные рейсы. За три месяца выполнения международной программы полетов Дубай стал самым популярным направлением - 6 727 человек. За ним следует Гоа - 6 477 пассажиров и замыкает тройку Паттайя с 4 685 пассажирами.

Также за 2020 на 18,6% упал внутренний пассажиропоток - с 1 329 813 до 1 082 543 человека. Самое популярное направление традиционно Москва, но падение перевозок значительное: 589 109 человек, вместо прошлогодних 920 259. При этом отмечается рост популярных туристических маршрутов. Например, по итогам года в Симферополь улетело на 55,6% больше пассажиров, чем в 2019 году (55 775 человек), в Анапу на 45,8% (43 650 человек), в Санкт-Петербург на 23,8% (143 656 человек), а в Минеральные Воды на 21,7% (8 636 человек).

Но есть и плюсы, в 2020 году было больше полетов на северные направления: Салехард (+46,5%), Ноябрьск (+32,9%) и Новый Уренгой (+22,5%).

Напомним, в апреле 2020 года воздушные ворота Перми вошли в топ-20 самых удобных аэропортов России по версии Forbes. Международный аэропорт «Пермь» занял 11-е место, обогнав при этом московский Внуково.