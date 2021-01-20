В Пермском крае 298 заболевших коронавирусом за сутки

41 человек проходит лечение в больницах, 257 – амбулаторно на дому. Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 298 новых случаев заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 257 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 298 новых заболевших - 108 мужчин, 190 – женщин, среди заболевших 9 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 86 человек, 91 в возрасте 50-64 и 82 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 36 590. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 19 января – 1,03).