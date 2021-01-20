В рамках проходящего в Москве Гайдаровского форума «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» прошла дискуссия «Как перейти к бюджету развития регионов?». В ней принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и главы других регионов.Он обозначил, что в 2020 году из-за сокращения налога на прибыль выпадающие доходы в Прикамье составили 26 млрд руб. Но, несмотря на это, регион не сократил своих инвестиционных и социальных обязательств.«В бюджете на трехлетний период, который был принят в регионе минувшей осенью, 70% составляют текущие социальные обязательства, все остальное – инвестиции, в том числе на поддержку бизнеса и реализацию уже существующих проектов. Очень важно, что в прошлом году никто из инвесторов Прикамья не отказался от реализации своих планов», – подчеркнул Дмитрий Махонин.Губернатор Пермского края добавил, что в прошлом году для поддержки развития инвестиций на уровне региона были приняты два закона: об инвестиционном налоговом вычете и пониженной ставке по налогу на прибыль для региональных инвестиционных проектов.На привлечение инвесторов нацелена задача по увеличению количества территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в регионе. Сегодня в Прикамье этот статус присвоен двум муниципалитетам – Чусовому и Нытве.Власти Пермского края активно развивают несырьевой сектор экономики, поддерживая инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, IT-сфере, малом и среднем предпринимательстве. Поддержкой разработчиков IT-решений занимаются два частных технопарка. До 2026 года в Пермском крае планируется открыть 5 индустриальных парков.«Пермский край – это не только промышленность, нефтепереработка и большая химия. Это сложная, яркая, интересная экономика, где есть место сельскому хозяйству и услугам, IT и индустриальному сектору», – подчеркнул Дмитрий Махонин.В ходе дискуссии губернатор Прикамья обратил внимание на реформу институтов развития (государственные компании, занимающиеся поддержкой отраслей экономики – ред.), которая сегодня реализуется в стране. Дмитрий Махонин предложил больше внимания уделять работе в региональных отделениях. «Нужно чтобы институты развития сами предлагали поддержку инвесторам на местах и разъясняли о возможностях тех или иных инструментов, которые государство готово предложить», – заметил глава Пермского края.Власти региона нацелены на долгосрочное планирование – минимум 10 лет. На этот срок, в частности, была разработана первая в крае программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также разрабатывается Стратегия социально-экономического развития.